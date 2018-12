ABB conferma trattative con Hitachi

Raggi : giusta conferma condanna a Spada - non ABBassiamo sguardo : Roma – “È stata confermata la condanna con aggravante mafiosa a Roberto Spada per il vile pestaggio al giornalista Daniele Piervincenzi. Le istituzioni insieme vincono contro la criminalita’. #NonabbassiamoLosguardo #FuoriLaMafiaDaRoma”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sul suo profilo Twitter. L'articolo Raggi: giusta conferma condanna a Spada, non abbassiamo sguardo proviene da RomaDailyNews.

Minute BCE : confermato il piano di ABBandono dello stimolo monetario : E' importante sottolineare che le informazioni che arrivano, se da un lato più deboli del previsto, restano nel complesso in linea con un' espansione ampia dell'economia della zona euro e con un'...

Pernigotti - Piacenza conferma l’interesse. Uil : “No a speculazioni”. I lavoratori : “ABBiamo scelto di fidarci del governo” : I lavoratori della Pernigotti, storica azienda del cioccolato di Novi Ligure, sono in assemblea permanente dallo scorso 6 novembre, quando la proprietà turca ha fatto richiesta di ammissione alla procedura di cassa integrazione straordinaria a seguito della parziale cessazione dell’attività. E rimangono freddi anche di fronte al moltiplicarsi dei nomi di imprenditori accostati all’azienda. L’ultimo in ordine di tempo è Riccardo ...

Per nulla ABBandonato il Samsung Galaxy Note 8 : Android 9 Pie confermato da un indizio : Grande notizia quella di oggi 9 novembre per i Samsung Galaxy Note 8. Tutti i possessori del phablet del 2017 possono stare abbastanza sereni: il loro device, con grandi probabilità, riceverà Android 9 Pie. La notizia non giunge dalla viva voce di Samsung che pure non ha diramato una lista di device che riceveranno appunto l'ultimissimo firmware di casa Google ma c'è un indizio da non sottovalutare in merito alla questione update. Gli esperti ...

NBA – Coach Kerr sincero : “Cousins? Non ABBiamo i soldi per confermarlo - sarà free agent” : Coach Kerr ha svelato il futuro di DeMarcus Cousins: il prossimo anno non sarà un giocatore dei Golden State Warriors. Non c’è abbastanza spazio nel salary cap per un rinnovo Coach Kerr lo aveva detto già in passato, questa potrebbe essere l’ultima stagione in cui il gruppo storico dei Golden State Warriors resterà unito. Dopo il rinnovo di Curry, in estate batteranno cassa Klay Thompson e Kevin Durant (dato per partente, ma ...

MotoGp - Viñales sorride : “ABBiamo confermato i progressi di Buriram - siamo competitivi in tutti i settori” : Il pilota spagnolo ha commentato le prime due sessioni di prove libere sul circuito di Motegi, esprimendo la sua soddisfazione per il comportamento della Yamaha Giornata positiva per Maverick Viñales a Motegi, la Yamaha ha confermato anche in Giappone i progressi di Buriram, rimanendo ancorata alle posizioni di vertice. Una notizia davvero esaltante per il pilota spagnolo, felice di tornare a dimostrare di essere competitivo in sella alla ...

Il pm : «Pellicanò uccise per rABBia - confermare l'ergastolo per la strage» : «Il suo stato era quello di chi ha ucciso per rabbia, rancore, gelosia e per essere stato offeso nel suo orgoglio maschile». Così ha concluso la requisitoria il sostituto pg, Daniela Meliota, che ai ...

Ironman World Championship - il tedesco Lange si conferma campione del mondo ABBattendo il muro delle 8 ore : L’atleta tedesco vince l’Ironman World Championship edizione 2018, con un tempo davvero stratosferico Il tedesco Patrick Lange si conferma campione nell’edizione 2018 dell Ironman World Championship che si è svolta alle Hawaii abbattendo il muro delle 8 ore. L’atleta 32enne si è imposto fermando il cronometro a 7 ore 52’39”, alle sue spalle il belga Bart Aernouts, 7 ore 56’41”, e il ...

Cristiano Ronaldo - la polizia di Las Vegas smentisce Der Spiegel : “Sullo stupro ABBiamo le stesse prove del 2009”. Poi conferma : “Lo interrogheremo” : “Non è sparito niente. abbiamo le stesse prove del 2009. Il vestito c’è? Non entro nei particolari”. Così il portavoce della polizia di Las Vegas, Jacinto Rivera, rispondendo alle domande dell’emittente televisiva portoghese McTv, ha smentito le indiscrezioni uscite sul settimanale tedesco Der Spiegel. Secondo il giornale, infatti, ogni prova del presunto stupro di Cristiano Ronaldo ai danni di Kathryn Mayorga, sarebbe ...