Stefano Sala torna con Dasha? Il suo messaggio dopo il GF Vip

Stefano Sala esplosivo dopo GF : “Serviva che mi liberassi dai dubbi” : Stefano Sala esplosivo dopo il GF Vip. Il modello compare su Instagram sommerso di cuori: “Avevo bisogno che mi ascoltassi e che mi liberassi da tutti i miei dubbi” Il Grande Fratello Vip ha da poco chiuso i battenti, ma diverse storie e vicende nate nel programma sono ancora tutte da scrivere. Ad esempio quella […] L'articolo Stefano Sala esplosivo dopo GF: “Serviva che mi liberassi dai dubbi” proviene da Gossip e ...

Stefano Sala eliminato dalla Casa - l’ex modello vince : Stefano Sala è costretto a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip 3, a poco di distanza dall’esito finale. Il televoto lo ha visto in scontro con il super campione Walter, osannato dal pubblico e dai bookmakers come papabile al primo podio della classifica. Stefano Sala ha potuto rivedere la mamma prima di uscire dalla porta rossa: un momento emozionante che si unisce all’incontro con la figlioletta Sofia, la sua piccola ...

Stefano Sala - in Casa entra Dayane Mello : la sorpresa che commuove : Stefano Sala vince contro Benedetta Mazza e riceve una sorpresa da Dayane Mello e sua figlia Stefano Sala riceve una sorpresa davvero inaspettata durante la finale del Grande Fratello Vip. Il modello vince prima il televoto contro Benedetta Mazza, dopo di che vede entrare in Casa Dayane Mello, la madre di sua figlia. Ilary Blasi […] L'articolo Stefano Sala, in Casa entra Dayane Mello: la sorpresa che commuove proviene da Gossip e Tv.

Stefano Sala svela cosa farà con Benedetta e Dasha dopo il GF Vip : Benedetta Mazza e Stefano shockati per le parole della mamma di lui Ilary Blasi ha voluto aprire la Finale del Grande Fratello Vip 3 con l’unica coppia arrivata veramente fino alla fine: Benedetta Mazza e Stefano Sala. La conduttrice ha infatti voluto informare i due concorrenti delle parole che la madre di lui aveva svelato in settimana su Benedetta. La mamma del modello sembrerebbe approvare la relazione che suo figlio potrebbe avere ...

Diretta Grande Fratello Vip : tra Stefano Sala e Benedetta Mazza il 5° finalista : Il fatidico giorno è arrivato: stasera su Canale 5 andrà in scena la finale della terza edizione del Grande Fratello Vip. A settembre sono entrati in diciotto nella casa più spiata d’Italia e ora saranno in cinque a contendersi l’ambito premio di 100mila euro, di cui 50mila andranno in beneficienza. Al momento i quattro finalisti certi sono: Silvia Provvedi, Francesco Monte, Andrea Mainardi e Walter Nudo. Il quinto verrà annunciato stasera dopo ...

Stefano Sala pensa alla figlia e abbraccia Benedetta Mazza : Stefano Sala pensa a una sorpresa per la figlia insieme a Benedetta Mazza Il conto alla rovescia è iniziato. Tra poche ore si consumerà la finale del Grande Fratello Vip 3. Stefano Sala e Benedetta Mazza si contenderanno il quinto posto da finalisti, nel frattempo la coppia, anche se in sfida al televoto, continua a dar prova di grande unità. In giardino, abbracciati sotto al piumone, il modello e la conduttrice hanno iniziato a pensare a cosa ...

GF Vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza - la notte della verità : 'L'ho provato davvero' : Stefano Sala a Benedetta Mazza : 'L'ho provato davvero'. Nella notte, a poche ore dalla finalissima del Grande Fratello Vip, il modello milanese avrebbe vuotato il sacco e avrebbe confessato a ...

