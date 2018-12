Ottaviani | a Frosinone siamo sovraccarichi | Raggi vada da un’altra parte

romadailynews

(Di martedì 11 dicembre 2018) Roma – “Una disponibilita’ per una settimana si puo’ verificare”, ma non di piu’. Nicola, sindaco di, risponde al primo cittadino di Roma Virginiache ha fatto appello anche ad altri Comuni del Lazio per “supportare Ama in questo momento e finche’ sara’ necessario” dopo il rogo di questa notte al Tmb Salario.“Noi- ha replicato. Nonin condizione. Andassero da un’altra”. L’incendio di questa mattina presso il Tmb del Nuovo Salario, prosegue il primo cittadino di, “mostra ancora una volta, come alcuni amministratori pubblici concepiscano il proprio ruolo esaltando esclusivamente la propria leggerezza dell’essere, senza preoccuparsi per tempo effettivamente della salute dei cittadini”.Per...