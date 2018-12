Nube tossica su Bruxelles

Incendio tmb di Roma - i consigli dei medici per neutralizzare la Nube tossica : "Chiudete finestre e proteggete bambini e malati" : Restare a casa, finestre chiuse, e se si è costretti ad uscire evitare di correre o di andare in bicicletta per ridurre al minimo l'inalazione di sostanze che potrebbero essere pericolose per la salute. In attesa di conoscere la natura dei fumi che si sono sviluppati durante l'Incendio di via Salaria, a Roma, nell'impianto di compostaggio rifiuti (Tmb) dell'Ama, i medici consigliamo di mettere al riparo le persone più a rischio: i ...

Roma - a fuoco impianto rifiuti Salario : rischio Nube tossica e caos raccolta : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di...

Napoli - fiamme tra Ponticelli e Volla : è allarme Nube tossica : Maxi rogo in corso a Caravita, tra il quartiere Ponticelli e Volla. fiamme altissime e una colonna di fumo nero si sono elevati nei pressi dei capannoni industriali.

Belluno - enorme incendio in Agordino/ Video ultime notizie : blackout e fumo nero - allerta Nube tossica : Belluno, enorme incendio in Agordino: grande nube nera ben visibile per chilometri. Giallo sulle cause del rogo, vento rende complicate le operazioni di spegnimento.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:08:00 GMT)

Milano - Quarto Oggiaro - A fuoco capannone di rifiuti : pericolo Nube tossica : E' scoppiato ieri sera intorno alle 20.30 il vasto incendio in un capanonne di rifiuti , nell'area nord di Milano, in via Dante Chiasserini , in zona Bovisacca, vicino a Quarto Oggiaro. Sul posto sono ...

Milano - incendio in capannone di rifiuti a Quarto Oggiaro/ Video ultime notizie : incubo Nube tossica - 2 feriti : Milano, incendio in capannone di rifiuti nei pressi di Quarto Oggiaro. Fiamme alte e nube nera visibili da chilometri: in corso gli accertamenti sulle cause del rogo.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 08:57:00 GMT)

Milano - quartiere bovisasca : vasto incendio - si teme Nube tossica : Milano - Nelle ultime ore un vasto incendio sta interessando il quartiere bovisasca, si teme nube tossica. Milano, quartiere bovisasca - Nelle ultime ore sono state numerose le segnalazioni di un...

Cologno Monzese - incendio in azienda chimica/ Video ultime notizie - allarme Nube tossica - fumo visibile a 10km : Cologno Monzese, maxi incendio in azienda chimica: brucia capannone. Fiamme alte e nube nera visibile a 10 chilometri di distanza nella zona Nord di Milano.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:44:00 GMT)