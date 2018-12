Gilet gialli | misure annunciate da Macron mettono a rischio rapporto deficit pil UE

"Dopo i Gilet gialli - la Commissione non può essere rigida con l'Italia". Intervista a Corrao - eurodeputato M5s : "Questo è un momento in cui la Commissione Europea si gioca la credibilità. Se Macron dovrà espandere la sua manovra economica e chiedere di sforare il limite del 3 per cento e la Commissione gli porge la mano, a quel punto diventa ingiustificabile un atteggiamento rigido nei confronti dell'Italia...".La Francia brucia, ma proprio per questo apre opportunità per la trattativa tra Ue e Italia sulla manovra economica. ...

Il peso dei Gilet gialli nella trattativa : C'è una corazza di sfondamento, pesante e intrisa di significato politico, che Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno deciso di fare indossare al premier Giuseppe Conte e al ministro dell'Economia Giovanni Tria alla vigilia dell'incontro decisivo a Bruxelles sulla manovra con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker: i gilet gialli. Perché l'obiettivo è chiaro: all'Europa che è ritornata a rialzare la ...

Gilet gialli - la 'Collera giusta' secondo Macron e il Golpe che non c'è : Dopo il tentativo delle settimane scorse di placare gli animi, quando il presidente aveva affermato di voler rivedere le accise sul prezzo del greggio (tentativo decisamente fallimentare), Macron tenta adesso di riconquistarsi la fiducia dei Gilet Gialli dichiarando che la loro rabbia è giustificata. Questo però fa sorgere dei dubbi sulle notizie emerse nei giorni scorsi, in particolare in relazione al presunto Golpe celato dietro la protesta. I ...

I Gilet gialli? Figli della Francia che impoverisce la classe media - e taglia le tasse ai ricchi - : La politica del governo è inoltre ben espressa dall'aumento del 18% della Tassa interna sul consumo di prodotti energetici , TIPCE , . E dal calo quasi identico delle imposte sulle imprese: -19%, ...

Gilet gialli divisi su misure Macron : 12.48 Il discorso alla Nazione e le misure annunciate dal presidente Macron non convincono i Gilet gialli più radicali, "molto delusi"e"pronti a portare avanti la protesta", ma piacciono a quelli moderati, che riconoscono "passi avanti", "inizio di comprensione"e "volontà di uscire dalla crisi". Per la maggioranza dei sindacati le misure non sono sufficienti,malgrado sia apprezzato il gesto Tocca ora al premier Philippe illustrare ...

Gilet gialli delusi da misure Macron : 'La protesta continua' - : Le proteste continuano in tutta la Francia nonostante le misure annunciate dal presidente nel suo discorso televisivo . Previsti scioperi e manifestazioni, mentre prosegue la mobilitazione sulle ...

Il governo soffia sui Gilet gialli : "Evitare che arrivino in altri Stati Ue..." : In Francia i gilet gialli mettono in ginocchio Macron , costringendolo - di fatto - ad una resa, e in Italia il governo s'intesta le lotte dei francesi con la pettorina. Ponendosi come 'argine' alla ...

Gilet gialli - Macron : "Rabbia giusta - aumento salario minimo di 100 euro" : Agenzia Vista, Parigi, 10 dicembre 2018 'Chi percepisce un salario minimo, potrà contare su 100 euro in più già dall'inizio dell'anno prossimo'. Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel ...

Il governo soffia sui Gilet gialli : "Quelle sono le nostre istanze" : In Francia i gilet gialli mettono in ginocchio Macron , costringendolo - di fatto - ad una resa, e in Italia il governo s'intesta le lotte dei francesi con la pettorina. Ponendosi come 'argine' alla ...

Francia - Gilet gialli potrebbero presentarsi alle Elezioni Europee : Se oggi Gilet Gialli presentassero una lista alle prossime Elezioni Europee di maggio 2019, otterrebbero in Francia il 12% dei voti, e sarebbero la seconda forza politica del paese. A dirlo un ...

Gilet gialli - Sallusti a Scanzi : “Grillo solidale? Avvisatelo che è al governo”. “Macron non era idolo di M5s e di Salvini” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. Quest’ultimo commenta le parole di Beppe Grillo (“Noi e i Gilet gialli francesi vogliamo le stesse cose”): “Veramente i Gilet gialli sono in piazza contro chi governa e forse bisognerebbe avvisare Grillo che al governo c’è lui. E’ un ossimoro”. Scanzi replica: “Non si ...

Per l'M5s “Macron non è credibile” Verso la convergenza coi Gilet gialli : Il Movimento Cinquestelle è attentissimo al movimento dei gilet gialli. E chi ha parlato con il leader Luigi Di Maio in queste ore, dopo il discorso televisivo del mea culpa di Emmanuel Macron, ne ha ricavato la sensazione che sotto traccia vi sia più di un dialogo. Segui su affaritaliani.it

Prove di intesa con i Gilet gialli alle Europee Così i Cinque Stelle già preparano il piano C : I gilet a Cinque Stelle. Mentre Emmanuel Macron pare avviato a replicare la parabola discendente di Renzi, si moltiplicano gli sguardi di intesa tra gilet gialli francesi e Cinque Stelle (non a caso una delegazione jaune era presente alla manifestazione No Tav). Se Cédric Guemy, uno dei leader della protesta d'Oltralpe, è convinto che i gilet diventeranno un partito simile al M5s italiano, anche per Beppe Grillo gli obiettivi sono in gran parte ...

Ecco le concessioni di Macron ai Gilet gialli : più defiscalizzazioni - più paga minima - meno tasse - più deficit - meno occupazione. : ... attesi ormai da oltre una settimana, sul suo 'Cambio di rotta'che dovrebbe aggiustare tutta la politica sociale del governo francese. Vediamo quali misure sono e quale effetto avranno. La fonte è ...