Formula E | per Massa sfida in pista con un falco

Roma : parte vendita biglietti per seconda edizione Formula E all’Eur : Roma – È iniziato il conto alla rovescia per la seconda edizione dell’E-Prix di Roma, che si terra’ il prossimo 13 aprile sul circuito cittadino dell’Eur. Da oggi sara’ infatti possibile acquistare i biglietti per la tappa italiana del Campionato Abb Fia Formula E. “Dopo il grande successo della scorsa edizione, siamo entusiasti di poter celebrare ufficialmente oggi il ritorno del Campionato a Roma con ...

Formula E – Panasonic Jaguar pronta per la nuova stagione : Panasonic Jaguar Racing si appresta ad affrontare la sua terza stagione nel Campionato ABB FIA Formula E Panasonic Jaguar Racing è pronta ad affrontare la sua terza stagione del Campionato ABB FIA Formula E che prenderà il via il 15 dicembre con l’Ad Diriyah E-Prix, in Arabia Saudita. La gara di Riyadh è uno dei nuovi circuiti del calendario della Formula E, in cui ci saranno alcune novità per il team Panasonic Jaguar Racing, a ...

Formula E - Massa sfida un falco per la presentazione del Mondiale. VIDEO : L'ex pilota di Formula 1 sfida l'animale più veloce del mondo - può raggiungere in picchiata i 300 chilometri l'ora -. Nel VIDEO il rapace ha messo nel mirino la sua preda, piuttosto strana visto che ...

Formula E - Felipe Massa contro il… falco pellegrino : sfida stravagante per il brasiliano nel deserto : Il pilota brasiliano ha sfidato un falco pellegrino nel deserto vicino Ad Diriyah, un confronto voluto dai fan del campionato elettrico Il pilota di Formula E, Felipe Massa, al volante della Gen2 in uno scontro diretto con l’animale più veloce del pianeta. Non è la prima volta che la monoposto 100% elettrica di Formula E si è sfidata con un animale. L’anno scorso, infatti, il campione in carica Jean-Eric Vergne ha corso fianco ...

Formula E - livrea speciale di Saudia per il GP a Riyad : Le nuove monoposto Gen2 per la stagione 2018/19 di Formula E , esclusiva Mediaset, volano ma non fino a dove potrà il Boeing 777-300 della Saudia . La compagnia aerea di bandiera dell'Arabia Saudita ...

Tempi più veloci per affittare casa - il canone concordato rimane la Formula più diffusa ma perde terreno : Tempi più veloci per affittare casa, il canone concordato rimane la formula più diffusa ma perde terreno

Fernando Alonso : per Briatore tornerà in Formula 1 solo se lo chiameranno Ferrari o Mercedes : Secondo il manager italiano le due migliori squadre di F1 sono le uniche che potrebbero tentare Fernando Alonso facendolo tornare a uno sport che chiaramente ha stancato il 37enne spagnolo. ...

Michael Schumacher - ecco il vero motivo per cui non abbiamo notizie sulla salute della stella della Formula 1 : La salute di Michael Schumacher, leggenda tedesca della Formula 1, è stata mantenuta segreta da quel maledetto incidente sugli sci del 2013 che gli ha provocato catastrofici danni cerebrali. Sabine Kehm, manager dell’ex pilota, ha sempre sostenuto che le sue condizioni non fossero una questione pubblica, nonostante milioni di fan in tutto il mondo siano in attesa di ricevere informazioni sul 7 volte campione del mondo. In un recente commento, ...

Formula 1 - attesa per Leclerc in Ferrari e Kubica in Williams : Piloti già in pista per i primi giri dei test per la F1 2019 sul circuito di Yas Marina a Abu Dhabi. Grande attesa per il giovanissimo monegasco Charles Leclerc alla guida della Ferrari, mentre il ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Alonso saluta : 'Non mi aspettavo questo tributo - felice di essere simbolo per la Spagna' : Ho visto Button nel 2016, che è stato anche lui un campione del mondo. Tutto quello che mi è successo in questo weekend è stato molto di più di quello che mi aspettavo. Ringrazio la F1, i fan e la mi ...

Formula 1 - Raikkonen Ultimo Imperatore : 'Io e gli italiani diversi - ma ha funzionato' : L'Ultimo Imperatore della Rossa, vincitore del Mondiale 2007 , all'Alfa-Sauber nei prossimi due anni, è il protagonista di un'intervista esclusiva realizzata da Sky Sport F1. La versione completa ...

Formula Uno - Hamilton vince anche ad Abu Dhabi. Secondo Vettel - ritiro per Raikkonen : Lewis Hamilton chiude alla grandissima una stagione con i fiocchi: il pilota inglese della Mercedes vince anche l'ultimo gran premio della stagione ad Abu Dhabi e chiude così con undici successi su 21 gara in stagione. Il 33enne ha anche messo a segno il record di punti chiudendo con la bellezza di 408 punti. Secondo posto per la Ferrari di Sebastian Vettel, terzo posto per la Red Bull del giovane Max Verstappen. La gara è iniziata con il brutto ...

Incidente per Hulkenberg : si cappotta al gp di Formula 1 di Abu Dhabi : Brutto Incidente per Nico Hulkenberg nel Gp di Abu Dhabi, ultima prova del mondiale di F1. Il pilota tedesco della Williams subito dopo il via è andato il collisione con la macchina di Grosjean che era al suo fianco e si è letteralmente cappottato, finendo contro le barriere. Dopo attimi di paura e un principio di incendio, subito domato, il pilota è uscito dall'abitacolo

Formula 1 - il primo messaggio di Lauda dopo l'operazione : 'Tornerò presto'. VIDEO : Il primo messaggio di Niki Lauda dopo il trapianto di polmone. Un VIDEO che rassicura e incoraggia sulle condizioni di salute del presidente non esecutivo della Mercedes . Lauda ha ringraziato i fan ...