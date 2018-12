Diversi feriti a Strasburgo nel corso di una sparatoria

Spari in Francia al mercatino di Natale un morto e Diversi feriti : Spari in Francia al mercatino di Natale un morto e diversi feriti Colpi di arma da fuoco sono stati avvertiti a Strasburgo, secondo una serie di messaggi pubblicati su Twitter in serata. Si tratterebbe di un attacco terroristico nella zona dei mercatini di Natale, vicino alla Place Kleber. Secondo i media britannici, c’è stato un fuggi fuggi tra i turisti e ci sarebbero «diversi feriti» e si temono vittime. Il vicesindaco Alain Fontanel ha ...

Ci sono Diversi morti e feriti nell'esplosione di un distributore sulla via Salaria : Una cisterna è esplosa sulla via Salaria, in provincia di Rieti, al chilometro 39 in direzione Roma, all'altezza di Borgo Quinzio. Secondo le ricostruzioni, intorno alle 14.30 è saltata in aria una autocisterna piena di gpl all'interno di un distributore Ip. Al momento sono due i morti confermati: u

Crotone - tromba d’aria investe treno : passeggerei sballottati - ci sono Diversi feriti : Il maltempo si è abbattuto sulle province di Catanzaro e Crotone, dove un treno regionale diretto da Catanzaro lido a Crotone è stato travolto dalla tromba d'aria. Almeno due persone ferite.Continua a leggere

Deragliamento treno in Catalogna - 1 morte e Diversi feriti - : Almeno un morto e diversi feriti, ecco il bilancio preliminare del Deragliamento di un treno regionale avvenuto stamattina in Catalogna, Spagna. Ciò si legge nella dichiarazione della Protezione ...

C’è stata una sparatoria vicino a un ospedale di Chicago - in Illinois - sembra ci siano Diversi feriti : C’è stata una sparatoria vicino a un ospedale di Chicago, in Illinois, sembra ci siano diversi feriti. Non ci sono ancora informazioni precise su quello che è successo. Il portavoce della polizia di Chicago ha detto che qualcuno ha sparato

Tre auto si scontrano sulla "Fondovalle" di Lequio Tanaro - Diversi feriti : Grosso incidente stradale nella serata di ieri, sabato 17 novembre, sulla "Fondovalle Tanaro" Sp 12. Nei pressi della rotatoria di Lequio Tanaro tre auto si sono scontrate intorno alle ore 20,30. ...

Francia - 50mila “giubbini gialli” protestano contro il caro carburante : investita una donna - Diversi feriti : Una donna è rimasta uccisa, investita in Savoia da un’automobilista che ha forzato il blocco presa dal panico. È successo questa mattina durante le proteste dei “giubbini gialli” in Francia contro il caro carburante. I partecipanti in oltre mille punti del Paese sono più di 50mila e diverse persone sono rimaste ferite. Quello dei gilet gialli è un movimento spontaneo che oggi blocca le strade della Francia per una protesta nata ...

Metro Milano - Diversi feriti per frenata brusca convoglio : Un incidente che ha provocato diversi feriti è accaduto stamattina 15 novembre alla Metropolitana di Milano. Un convoglio della linea rossa, che viaggiava alla massima velocità, ha effettuato una ...

Esplosi 30 colpi di pistola in un night club a Los Angeles : colpito un agente - Diversi feriti : È di almeno sei feriti, fra questi un agente, il primo bilancio della sparatoria in un bar a Thousand Oaks, in California, a una sessantina di chilometri da Los Angeles. Lo ha riferito un portavoce dello sceriffo della contea di Ventura alla Cbs, ma il bilancio potrebbe essere più pesante, perché secondo molti media americani sono stati Esplosi una...

