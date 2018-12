Di Francesco | Credo nel mio lavoro

Roma - senti Zeman : "Schick - zero spazi. Non credo che Di Francesco lo volesse" : 'Non credo che la Roma sia la squadra adatta a Schick, non so cosa ci faccia Di Francesco'. Firmato Zdenek Zeman. L'ex allenatore giallorosso, connazionale dell'attaccante di Praga, al sito sport.cz , rivela: 'La Roma gioca con tre attaccanti, ma visto che la punta centrale è Dzeko, Schick non ha spazio e non ha trovato la sua posizione in campo'. CON DIFRA - Zeman conosce bene Di ...