Dalla Terra del fuoco al Paese in fiamme

Jezero - il cratere scelto Dalla Nasa per l'atterraggio su Marte : Il cratere Jezero sarà il luogo preciso dove a luglio del 2020, il rover Mars2020 toccherà il suolo di Marte. Ad annunciarlo è la Nasa

Jezero - il cratere scelto Dalla Nasa per l’atterraggio su Marte : (Foto: Nasa/Jpl-Caltech/Msss/Jhu-Apl) Sarà esattamente il cratere Jezero, il luogo dove il rover Mars 2020 toccherà la superficie marziana. Ad annunciarlo è stata proprio la Nasa che, dopo un’attenta analisi durata 5 anni durante la quale il team della missione e la comunità scientifica hanno esaminato oltre 60 località candidate, ha scelto questo cratere come sito di atterraggio per cominciare la sua esplorazione del pianeta rosso. Se ...

Corleone - la strada dove abitano i Riina intitolata al giudice Terranova. Ucciso Dalla mafia - indagava sul capo dei capi : La strada dove abitano i Riina intitolata a Cesare Terranova, il magistrato Ucciso perché per primo cominciò a indagare sui Corleonesi. E l’asilo nido comunale dedicato a Caterina e Nadia Nencioni, le due bambine morte all’età di nove anni e cinquanta giorni nella strage di Via dei Georgofili a Firenze del 27 maggio 1993. A Corleone si riparte dai messaggi, dai simboli. Che in una terra che vive soprattutto di segnali sono ...

Inghilterra - Rooney si ritira Dalla Nazionale [VIDEO] : Wayne Rooney saluta l’Inghilterra e la Nazionale dei Tre Leoni dopo 120 partite e il numero 10 sulle spalle. L’ex stella di Everton e Manchester United, oggi protagonista in Mls, lo ha fatto a Wembley in occasione del successo (3-0) nell’amichevole contro gli Stati Uniti, rubando la scena a tutti quando il ct Southgate al 58′ gli ha regalato la meritatissima passerella, subentrando al posto di Lingard. Dopo 15 anni ...

Diario Dalla Mediterranea - sono tornato a casa e ho le mani un po’ meno sporche di sangue : sono a terra, al Pirellone, nel mio ufficio del gruppo +Europa con Emma Bonino in Regione Lombardia: confronto con i miei collaboratori sul lavoro fatto insieme in Regione, dentro e fuori dal palazzo nelle ultime settimane, anche grazie ai mezzi internet a mia disposizione nella sala comando nella nave Mar Jonio. È giunto il momento di confrontare dati e numeri di ciò che avviene nel Mediterraneo con l’esperienza appena vissuta. Intanto, poche ...

Forte temporale su Palma di Maiorca - l’atterraggio nella tempesta è da brividi. Il video Dalla cabina di pilotaggio : Su Palma di Maiorca, in Spagna, è in corso un Forte temporale. Un Boeing 737-800 si avvicina alla pista di atterraggio e gli ultimi secondi prima di toccare il suolo sono immortalati in un video dalla cabina di pilotaggio. I piloti, nonostante la scarsa visibilità e le forti raffiche di vento, faranno atterrare il velivolo in tutta sicurezza. Youtube/737 Aviation L'articolo Forte temporale su Palma di Maiorca, l’atterraggio nella tempesta ...

Papa : "Esclusi Dalla Terra - sono 800 mln" : 15.02 Papa:"Esclusi dalla Terra,sono 800mln" "Contrastare quel crimine contro l'umanità che è la tratta delle persone finalizzate al lavoro forzato,prostituzione e traffico di organi"Così il Papa nell'udienza alla Pontificia Accademia delle Scienze. "C'è molta strada da fare verso uno sviluppo sostenibile; il superamento della fame e della sete, della elevata mortalità e della povertà specialmente tra gli 800 milioni di bisognosi ed esclusi ...

Nuova profezia Dalla Terra Santa : se verrà eretto il Terzo Tempio - prepariamoci alla venuta del Messia : E’ tempo di profezie in Terra Santa e così, dopo i pesci nel Mar Morto e il serpente uscito dal Muro del Pianto, una Nuova profezia viene riportata dal ‘Daily Star’: l’eventualità che il Terzo Tempio Santo – dopo i primi due distrutti dai babilonesi (416 a.C.) e dai romani (70 d.C.) – venga eretto a Gerusalemme ci avvicinerebbe alla fine del mondo, con annesso avvento del Messia.In tal senso, il tabloid britannico ha interpellato Paul Begley, ...

Astronomia : ecco la Galassia Triangolo - una meraviglia a 3 milioni di anni luce Dalla Terra [FOTO] : Il suggestivo scatto a corredo dell’articolo è stato realizzato dal Gruppo Astrofili Palidoro ed ha come protagonista una Galassia distante quasi 3 milioni di anni luce dalla Terra. Si tratta della Galassia Triangolo M33, che si trova nella costellazione del Triangolo. Le riprese sono state effettuate da Paolo Marotta, collaboratore del Gruppo Astrofili Palidoro con un telescopio Rifrattore Evostar 80ED e Camera ASI-178mm color. Il ...

Dalla ISS : un bagliore arancione avvolge la Terra : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Tsunami nel mediterraneo - la mappa delle zone a rischio : Dalla Sicilia al Salento : Anche nel mediterraneo possono esserci degli Tsunami. In Italia le zone dove maggiore è la probabilità sono la Sicilia orientale, la Calabria ionica, il Golfo di Taranto e il Salento. Lo indica la ...

Migranti - diario Dalla Mediterranea – Ho giurato da medico di aiutare chi soffre. Per questo sono qui : Ho sistemato l’ambulatorio medico con Stefano, infermiere di Bologna, tuttofare. Ha fissato alle pareti del container i mobili per non farli cadere durante le oscillazioni. Equipaggiamento e farmaci secondo le cause di malattia che la letteratura scientifica dei soccorsi in mare indica come preponderanti nelle persone che cercano rifugio: una popolazione sana, a cui la precarietà del viaggio può aver determinato ipotermia, ustioni da benzina e ...

Migranti - diario Dalla Mediterranea – Pensando a quella bambina ho capito cosa dobbiamo fare : Seconda giornata sulla Mare Jonio, ci dirigiamo verso sud avvicinandoci alla zona Sar. La situazione è tranquilla, ma il mare è agitato con onde fino a due metri e mezzo; ne approfitto per riflettere sulla nostra missione e mi torna in mente la mamma di “No-more”. È il 2005, sono al Bottom Hospital, il più grande reparto maternità pubblico del Malawi: 12.000 parti l’anno. In Italia il più grande punto nascita non arriva a 6.500, ...

Migranti - diario Dalla Mediterranea – Ho visto quindi so qual è il coraggio di chi resta “a casa sua” : Dedicato a chi ha il coraggio di restare Siamo partiti. In questi giorni sarò consigliere regionale in trasferta, medico di bordo sulla nave Mar Jonio, Mediterranea, battente bandiera italiana, impegnata in operazioni di monitoraggio, denuncia e soccorso nelle acque internazionali tra le coste italiane e la Libia. La gente muore, non ci sono ambulanze nel mare, non ci sono dottori. Siamo pronti, il semaforo verde è arrivato. Mentre mi trovo in ...