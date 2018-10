Trump | ' grazie Erdogan' E vede Brunson

Usa - Ivanka Trump : Io all'Onu? No - grazie : 4.29 Ivanka Trump, figlia del presidente americano Donald, non prenderà il posto di Nikki Haley che ieri si è dimessa da ambasciatore Usa all'Onu. "E' un onore servire alla Casa Bianca accanto a tanti grandi colleghi e so che il presidente designerà un formidabile sostituto per l'ambasciatore Haley Quel sostituto non sarò io", ha detto. Intanto Trump ha già una rosa di 5 canditati: tra questi c'è la sua ex vice consigliera per la sicurezza ...

Duemila tweet in piena notte (grazie a account pro-Trump) : così #complicediSalvini è ancora trending topic : L'analisi sui dati dell'hashtag sulla vicenda Diciotti. L'esperto: "Raramente un trend 'sopravvive' alla notte, ma in questo caso è successo"

La classe operaia in Paradiso - grazie a Trump : Le opinioni su chi abbia il merito si dividono a seconda della simpatia per un partito o per l'altro, ma il 76%, oggi, vede ancora piu' crescita per l'economia USA nel futuro. Dalle commesse ...

John McCain è morto di cancro/ Ultime notizie Usa : eroe di guerra che odiava Trump - Melania "grazie senatore" : John McCain è morto di cancro, addio al senatore Usa: Ultime notizie, il cordoglio di Trump e Obama. Ma il veterano del Vietnam disse: "Non voglio Donald al funerale"(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:26:00 GMT)

I genitori di Melania diventano cittadini americani grazie alle regole che Trump vuole abolire : Viktor e Amalija Knavs, i genitori della first lady Melania Trump e suoceri del presidente Usa, sono diventati cittadini statunitensi. La cerimonia del giuramento si è svolta a New York e, come ha riferito il loro avvocato, la coppia non ha ricevuto trattamenti preferenziali. E' il New York Times però a sottolineare che i genitori di Melania hanno beneficiato proprio di quelle regole contro le quali il loro genero si è ...

