Claudio Martelli devasta Alfonso Bonafede e i 5 Stelle | ' Se lavorasse in un circo'

liberoquotidiano

: RT @grancetto: - grancetto : RT @grancetto: - guarracino1969 : RT @SensoDiNausea: A #tagadala7 c'è Claudio Martelli che parla di spesa pubblica improduttiva, Claudio Martelli. Non ci posso credere. Va… - giorgiopaoloni1 : RT @SensoDiNausea: A #tagadala7 c'è Claudio Martelli che parla di spesa pubblica improduttiva, Claudio Martelli. Non ci posso credere. Va… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Così va il mondo in Italia. Una 'questione logica', ma solo quelli del Movimento 5non ci arrivano. Quella vecchia volpe di, ex ministro ed ex delfino di Bettino Craxi nel Psi, dedica il ...