Scuola | Miur si prende l’impegno per DM assegnazioni posti da graduatorie pubblicate

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : incontro Miur-sindacati per bozza DM : Le rappresentanze sindacali sono state convocate per domani, giovedì 20 settembre, per un incontro con i tecnici del Ministero dell’Istruzione: si discuterà anche e soprattutto del Decreto Ministeriale riguardante il concorso straordinario infanzia e primaria, secondo quanto previsto dal Decreto Dignità. Decreto Ministeriale su concorso straordinario infanzia e primaria entro il 10 ottobre L’obiettivo del Miur sarebbe quello di ...

Scuola - assunzioni docenti : Miur recupera 10mila posti - pronto decreto ministro Bussetti : Il Ministero dell’Istruzione corre ai ripari per cercare di risolvere la delicata questione del ‘flop assunzioni‘: il dicastero di Viale Trastevere, infatti, avrebbe intenzione di introdurre una seconda tranche di assunzioni con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre 2018 e decorrenza economica dalla data di sottoscrizione del contratto. assunzioni docenti anno scolastico 2018/2019: il Miur corre ai ...

Scuola - dati ufficiali Miur : flop assunzioni docenti - ecco i numeri di un disastro annunciato : Il ministero dell’Istruzione ha fallito, ancora una volta, l’operazione assunzioni docenti. Sei cattedre su dieci sono rimaste vuote, una percentuale altissima. Un sistema di reclutamento che deve essere totalmente rivoluzionato, è la Scuola, prima di tutto, a chiederlo. Su 57.322 posti autorizzati dal Mef per l’anno scolastico 2018/2019, le assunzioni sono state solamente 25.105, vale a dire il 43,8 per cento, meno della ...

Concorsi Scuola infanzia e primaria - oggi incontro al Miur : avviato iter procedurale : Il sindacato Flc-Cgil informa in merito all’incontro tenutosi in data odierna, giovedì 13 settembre, presso la sede del Ministero dell’Istruzione, in Viale Trastevere per i nuovi Concorsi, ordinario e riservato, destinati alla scuola primaria e per l’infanzia, secondo quanto previsto dal Decreto Dignità. Nella nota pubblicata dal sindacato, si informa come l’Amministrazione centrale abbia ‘informato le ...

Scuola - scadenza contratti precari : richiesto un intervento del MIUR : scadenza contratti precari: la FLC CGIL spiega che con il CCNL 2018 è stato arginato l’incertezza dei contratti “fino ad aventi diritto” ed è stato stabilito che tutti i contratti devono avere un termine, sebbene resti la possibilità di chiudere anticipatamente il contratto in essere, per stipulare quello con il sopraggiunto avente diritto. Tuttavia l’applicazione dell’istituto non risulta uniforme sul territorio nazionale. Una causa sono ...

Scuola - flop Miur sulle assunzioni docenti 2018/9 : non ci sono candidati : Su quasi 58mila assunzioni di docenti a tempo indeterminato autorizzate per l’anno scolastico 2018/2019, potrebbero essere addirittura 23mila i posti che non verranno coperti. Il Ministero dell’Istruzione, come sottolineato dal quotidiano economico ‘Italia Oggi’, sta ancora aspettando di ufficializzare i dati definitivi nella speranza (flebile) che l’esito finale possa leggermente migliorare. La tendenza, però, è ...

PRIMO GIORNO DI Scuola 2018/ Video Miur - auguri dal Ministro Bussetti : “abbiamo bisogno del vostro talento” : PRIMO GIORNO di SCUOLA 2018: ultime notizie, date di inizio e auguri dai social. Tutti i consigli per combattere l'ansia e la depressione dell'estate finita: occhio ai nuovi prof..(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:15:00 GMT)

Scuola - blitz studenti davanti al Miur : 9.26 blitz della rete degli studenti davanti alla sede del ministero dell'Istruzione a Roma.E'stato srotolato uno striscione con scritto "Chi ha paura di cambiare". "Dov'è il tanto sbandierato cambiamento che questo governo avrebbe dovuto portare?",dice Manfreda,coordinatore della Rete degli sudenti medi. "Vediamo solo tanta propaganda e violenza nelle parole. Per cambiare servono investimenti", e ricorda la dispersione scolastica: 1 studente ...

Scuola - concorso DS ultime notizie : incontro Miur-sindacati per avvio prova scritta : La questione riguardante il concorso per dirigenti scolastici è particolarmente sentita in ambito scolastico a motivo dell’emergenza reggenze. Anche il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha promesso un tempestivo intervento al fine di accelerare la presa in servizio dei vincitori del prossimo concorso. A tal proposito, si rende noto che, nella giornata di ieri, si è tenuto un incontro […] L'articolo Scuola, concorso DS ...

Scuola - Calendario incontri Miur Sindacati su Concorsi e temi tecnici funzionalità : Ecco la calendarizzazione degli incontri tra i Sindacati e il Miur a proposito dei Concorsi e dei vari temi tecnici legati alla funzionalità di ogni singola Scuola. Scuola, fissato quest’oggi il Calendario degli incontri tra le organizzazioni sindacali e il Miur. Giovedì 6 settembre 2018 alle ore 9.30 si è tenuto l’incontro di informazione sindacale presso la […] L'articolo Scuola, Calendario incontri Miur Sindacati su Concorsi e ...

Scuola - supplenze sostegno : circolare Miur - come avviene l’assegnazione e a chi? La domanda MAD : Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la circolare N. 37856 riguardante, oltre alle supplenze del personale docente e Ata, anche le modalità di conferimento delle supplenze su sostegno. L’amministrazione centrale ricorda come le operazioni di nomina su posto di sostegno debbano essere conferite in maniera prioritaria rispetto alle nomine su posti comuni, sia per le specifiche modalità riguardanti l’individuazione dei soggetti ...

Scuola - emergenza dirigenti scolastici : ecco il piano del Miur - pronte due soluzioni : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è chiamato ad affrontare l’emergenza presidi. Le quasi duemila scuole date in reggenza impongono una soluzione rapida ed efficace, anche e soprattutto tenendo in considerazione i ritardi accumulati dal concorso dirigenti scolastici i cui vincitori, nella migliore delle ipotesi, prenderanno servizio nel 2020. dirigenti scolastici, ministro Bussetti torna ai vicari ma solo per l’anno ...