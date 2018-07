Ambiente | Costa | “La difesa del creato è compito dei Forestali”

Ambiente - Costa-Zingaretti - avviato percorso collaborativo : Roma, 11 lug., askanews, - Un incontro cordiale e collaborativo quello che si è svolto oggi pomeriggio presso il ministero dell'Ambiente tra il ministro Sergio Costa e il presidente della Regione ...

Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa oggi al Consiglio Nazionale SNPA : Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa ha incontrato oggi, presso la sede dell’ISPRA, il Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA); obiettivi, finalità, compiti istituzionali sono stati illustrati al Ministro dal Presidente dell’ISPRA e del SNPA Stefano Laporta e dal Vice Presidente SNPA Luca Marchesi, alla presenza del Direttore Generale dell’ISPRA Alessandro Bratti e di tutti i ...

Ambiente - Ministro Costa : confische per chi commette illeciti - daspo per chi inquina : “Il sequestro ai fini di confisca per chi commette illeciti ambientali“: lo propone il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione del rapporto Ecomafia 2018 di LegAmbiente. “Chi commette un reato di natura ambientale e non sa giustificare i proventi sua attività rientra nello stesso principio utilizzato per i sequestri alla mafia“. Il Ministro Sergio Costa promette “una rivoluzione ...

Ambiente : Costa - chiederò impugnativa contro leggi su lupi e orsi : "Se quanto annunciato dai mezzi di informazione dovesse corrispondere al vero, e cioè che le leggi appena approvate dalle province di Trento e Bolzano prevedono la possibilità di abbattere lupi ed orsi, significa che saremmo dinanzi a una palese violazione del dettato costituzionale e da esponente del Governo saro' costretto a chiederne l'inevitabile impugnativa al Consiglio dei Ministri". E' ...

Il ministro dell'Ambiente Costa a Viggiano per 'il decalogo contro gli incendi' : Si discuterà di scienza e conoscenza, mettendo in primo piano la formazione e l'l'informazione, unitamente alla necessità di più ampie e mirate risorse, utili soprattutto a creare una coscienza dei ...

Costa : “Al ministero dell’Ambiente la competenza della terra dei fuochi” : “Sono molto soddisfatto che sia passato il decreto legge che trasferisce la competenza sulla terra dei fuochi al mio ministero: ora ho la penna, il potere di produrre tutti gli atti conseguenziali in materia di messa in sicurezza e bonifica”. Lo annuncia il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa al termine del Consiglio dei ministri. “Avro’ anche la competenza della tutela idrogeologica e l’economia ...

Ambiente - Ministro Costa : presto la prima legge su mare e plastiche : “Penso di incardinare nelle prossime settimane la prima legge sul mare che parla in particolare della plastica“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione dell’ottava edizione di Mediterraneo da remare. “Una legge che anticipa di 5 anni la direttiva europea“: in attesa che la direttiva europea sul divieto dell’usa e getta venga applicata “noi lo ...

Ambiente - Ministro Costa : entro il 2030 taglio delle emissioni del 40% in UE : “La nostra proposta è quella che l’Europa mantenga, facendolo diventare vincolante, l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 del settore automobilistico del 15% già previsto dalla Commissione europea per il 2025. Ma poi si deve accelerare, salendo al 30% intorno al 2028, e arrivando a un taglio del 40% al 2030. Se l’Europa compierà questo sforzo di ambientalizzazione del settore dell’auto, porta a casa anche ...

Ambiente - Costa : “Ue sia più ambiziosa su taglio emissioni”. E propone il divieto della plastica negli edifici pubblici : L’Unione Europea deve avere “una maggiore ambizione” sul taglio delle emissioni di auto e furgoni l’Ue, perché “dobbiamo raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi“. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, nel corso del Consiglio Ambiente Ue in Lussemburgo, è intervenuto sulla proposta della Commissione europea di ridurre le emissioni di van e auto. E ha ricordato che il taglio al 15% previsto ...

Ambiente - Costa : “Autobus elettrici contro lo smog” : Sbloccare “un fondo a rotazione dalla Cassa depositi e prestiti per acquistare autobus elettrici e dotarli delle necessarie infrastrutture di rifornimento” per ridurre lo smog nelle aree del Paese dove il problema è più sentito. E’ uno dei modi in cui il ministro Sergio Costa vuole affrontare il problema dell’inquinamento dell’aria, per il quale l’Italia e altri Paesi europei sono stati deferiti in Corte di ...

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa : “Vietare le confezioni di plastica negli edifici pubblici” : Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa rilancia la politica plastic free già avviata dal suo ministero, proponendo di vietare le confezioni di plastica negli edifici pubblici. Confermata anche la battaglia sull'acqua pubblica: "Per l'Italia l'acqua non è soggetta al mercato unico perché è bene comune".Continua a leggere

Ambiente - il ministro Costa : no alla mercificazione dell’acqua potabile : “La proposta di direttiva sulla qualità delle acque per il consumo umano nasce da una mobilitazione popolare senza precedenti, con quasi 2 milioni di cittadini europei intervenuti per chiedere all’Unione di garantire un accesso sufficiente all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari per tutti“: lo ha spiegato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, a Lussemburgo per partecipare al Consiglio Ambiente ...

Il ministro dell'Ambiente Costa : «Vietare bottiglie di plastica negli edifici pubblici» : Niente più confezioni di plastica negli edifici pubblici. E' la proposta del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, intervenuto al Consiglio Ambiente Ue a Lussemburgo. Il ministro ha...

