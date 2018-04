SCUOLA Violenza in classe | i mea culpa che qualcuno deve fare al Miur

Una petizione contro la violenza a SCUOLA : Sembra ormai senza freni la violenza che imperversa nelle scuole del nostro Paese. violenza esercitata da parte di insegnanti verso i propri alunni (soprattutto nelle scuole d’infanzia) ma anche, in senso opposto, violenza sferrata da molti studenti nei confronti dei propri insegnanti. E quello che fa specie, oltre ovviamente al gesto aberrante in sé, sono […] L'articolo Una petizione contro la violenza a scuola proviene da scuolainforma.

SCUOLA : insegnanti aggrediti - a Palermo flashmob contro violenza : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - Un flash-mob all'insegna dell'hashtag #abbracciamolanostraScuola si terrà oggi pomeriggio, alle 15.15, a Palermo per dire no alla violenza contro gli insegnanti. La Scuola che sarà cinta simbolicamente d'assedio sarà l'Archimede di piazza Castelnuovo. L'iniziativa scat

Educare alla vita emotiva a SCUOLA per prevenire la violenza di genere : Gli episodi di violenza che vedono protagonisti i ragazzi si stanno moltiplicando tanto che siamo di fronte a una vera e propria emergenza educativa. La cronaca quotidiana è segnata da aggressività che denotano non solo mancanza di empatia ma anche una difficoltà, a tratti insormontabile, di riconoscere e accettare le differenze o le fragilità. È del tutto evidente che le risposte non possono limitarsi a misure ...

SCUOLA infanzia : arrestate tre insegnanti per atti di violenza sui bimbi Video : Il mondo della #Scuola non finisce mai di suscitare scalpore e provocare nei genitori paura, terrore, dubbi, domande: 'mio figlio non vuole andare a Scuola, perché?'. Una Scuola che alterna le vittime, si passa dalla violenza degli alunni nei confronti delle insegnanti ai #maltrattamenti che quest'ultime infliggono agli studenti. Un mondo che sembra aver dimenticato lo scopo per il quale è stato costituito: l'insegnamento, il rispetto, ...

SCUOLA infanzia : arrestate tre insegnanti per atti di violenza sui bimbi : Il mondo della Scuola non finisce mai di suscitare scalpore e provocare nei genitori paura, terrore, dubbi, domande: 'mio figlio non vuole andare a Scuola, perché?'. Una Scuola che alterna le vittime, si passa dalla violenza degli alunni nei confronti delle insegnanti ai maltrattamenti che quest'ultime infliggono agli studenti. Un mondo che sembra aver dimenticato lo scopo per il quale è stato costituito: l'insegnamento, il rispetto, ...

Ancora violenza a SCUOLA : maestra schiaffeggiata dalla mamma di un alunno : Ancora un episodio di violenza a scuola: una maestra è stata schiaffeggiata e presa per i capelli da una mamma di un alunno di terza elementare della scuola dove la donna insegna. L'episodio è avvenuto all'esterno...

Giornata della donna : un minuto di silenzio a SCUOLA per vittime di violenza : Come ogni anno in occasione della Giornata internazionale della donna il Coordinamento nazionale docenti diritti umani invita alla riflessione

SCUOLA/ Bullismo e violenza - quando la colpa è degli adulti impotenti : Due gli elementi entrati nella mentalità dei giovani di oggi a causare le violenze: credere di poter fare ciò che vogliono e la certezza della pressoché totale impunità. SILVIO CATTARINA(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 06:10:00 GMT)Studente dà un pugno alla prof/ Perché a 15 anni non ci si aspetta più niente?, di P. CastagnetoGENITORE PICCHIA PROF DEL FIGLIO/ Chi ha seminato buonismo ora raccoglie video & botte, di G. Lauretano