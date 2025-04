Oasport.it - Musetti, che peccato! Fa sognare per un set, poi si arrende ad un infortunio nella finale con Alcaraz a Montecarlo

Carlosè il nuovo campione del Masters 1000 di. Il murciano, in poco meno di un’ora e 50 minuti, batte Lorenzoper 3-6 6-1 6-0 in una giornata già nuvolosa di suo e che, per il toscano, diventa anche peggiore nel terzo parziale, quando un guaio muscolare gli impedisce di potersi giocare le proprie carte. Lo spagnolo ritorna al numero 2 del mondo, oltre a essere primoRace.Il primo game mostra subito unin gran forma, al ritmo di un break a 30 che sembra far emergere storie già vistesettimana., però, non ci sta, approfitta anche di qualche errore del murciano, alza il ritmo con qualche punto non da poco e si riprende subito il maltolto. Per il classe 2002 di Carrara il momento diventa più che positivo: guadagna due chance del 3-1, sfrutta la seconda su dritto largo di, regge un game che da 40-0 va sul 40 pari per meriti dello spagnolo e sigilla il 4-1.