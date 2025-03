Lanazione.it - “Sparare ai lupi non si può”. La Toscana spegne la caccia: “Specie nella catena ecologica”

Leggi su Lanazione.it

Prato, 26 marzo 2025 – Da incarnazione del demonio e padre di tutti i mali economici, a pet e totem spirituale: ruoli che l’uomo ha dato al lupo nel corso dei secoli e nei quali, il grande carnivoro che ha naturalmente ripopolato anche l’Italia negli ultimi decenni, viene spostato come una pedina su una grande scacchiera d’interessi. E’ così che la notizia della possibilità di abbattere fino a 22in, circolata nei giorni scorsi, è diventata un volano per false informazioni, di strumentalizzazione e soprattutto ha creato un gran subbuglio all’interno della categoria che ha veramente dei problemi col lupo, gli allevatori. “Agli allevatori va il massimo rispetto – spiega Marco Apollonio, professore dell’Università di Sassari e uno dei più grandi esperti di lupo in Italia – perché loro hanno veramente molti problemi.