Ilgiorno.it - Borgwarner Morse System. Ricollocazioni e incentivi

Sei su 12 sono stati ricollocati all’interno e per gli altri ci sonoadeguati. Dopo la protesta, allaItaly di Arcore c’è l’accordo. La vertenza riguarda tecnici e ingegneri che si erano trasferiti da Imola a settembre per avviare quella che la multinazionale aveva annunciato come l’attività del futuro: produzione di colonnine elettriche e inverter e invece in pochi mesi ha deciso di chiudere il ramo d’azienda. Una scelta che aveva fatto saltare Fim e Fiom sulle barricate, dopo i primi abboccamenti le posizioni erano lontane. "Lo sciopero ha sbloccato la situazione – dicono le sindacaliste Adriana Geppert e Gloriana Fontana – così è arrivata la fumata bianca". I lavoratori coinvolti avevano lasciato la loro vecchia vita allettati da un’importante prospettiva professionale, sfumata, però, in poco tempo.