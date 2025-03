Agi.it - I consigli per i bambini per affrontare le allergie primaverili

Leggi su Agi.it

AGI - Con l'arrivo della primavera, aumentano i casi distagionali nei, causate principalmente dai pollini e dalle punture di insetti. "Leprimaverili possono influire significativamente sulla qualità della vita dei, causando sintomi respiratori e cutanei che, se non trattati, possono peggiorare", spiega il professor Alessandro Giovanni Fiocchi, responsabile di allergologia del Bambino Gesù. I pollini, invisibili a occhio nudo, si diffondono nell'aria durante il periodo di impollinazione e possono provocare rinite, congiuntivite e asma. Le punture di api, vespe e calabroni, invece, possono scatenare reazioni allergiche, talvolta gravi. Lo scorso anno sono stati quasi 500 gli accessi al pronto soccorso dell'Ospedale per punture di insetti. Ecco idegli esperti del Bambino Gesù perqueste, dai test diagnostici alle cure disponibili, fino alle misure di prevenzione più efficaci per proteggere i più piccoli.