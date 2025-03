Iltempo.it - Zelensky parla con Macron, “Cresce coalizione per una pace giusta”

ROMA (ITALPRESS) – “Hoto con il presidente della Francia Emmanuel. Come sempre, è stata una conversazione molto costruttiva. Abbiamo discusso i risultati dell'incontro online dei leader che si è svolto sabato. Ladi paesi disposti a lavorare con noi per realizzare unae duratura stando. Questo è molto importante. L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni. Tuttavia, per la sua attuazione, la Russia deve smettere di porre condizioni. Ne abbiamoto anche con il presidente”. Così su X il presidente ucraino Volodymyr.“Inoltre, abbiamoto del lavoro dei nostri team nella formulazione di chiare garanzie di sicurezza. La posizione della Francia su questa questione è molto specifica e la sosteniamo pienamente.