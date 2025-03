Sololaroma.it - Roma, Dybala ai box: Ranieri punta su Soulé

La sosta Nazionali è arrivata e per laè tempo di ricaricare le pile. I giallorossi hanno lasciato alle spalle la vittoria per 1-0 con il Cagliari, grazie alla rete di Artem Dovbyk, e sono rimasti sulla retta via. L’inizio 2025 è stato estremamente positivo per Claudio, che ha messo ora nel mirino il 4° posto, lontano soli quattro punti. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno disputare un finale di annata di alto livello, a cominciare dalla prossima gara con il Lecce in trasferta. Un match estremamente delicato, contro un cliente che darà il massimo davanti ai suoi tifosi.La Lupa dovrà fare i conti con alcuni indisponibili, tra cui Paulo. La Joya ha rimediato una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra e potrebbe rimanere ai box per circa un mese.