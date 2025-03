Calciomercato.it - Un Milan tutto nuovo per Allegri: rivoluzione in difesa e colpo a centrocampo

Ecco la possibile squadra del tecnico livornese. Scelta presa anche su Rafa Leao e Christian Pulisic: le scelte per il 2025/2026C’è ancora una stagione da concludere, magari conquistando la Coppa Italia, ma in casasi pensa già al futuro. Un futuro, che inevitabilmente, passerà dalla scelta delDirettore sportivo.Unperin(LaPresse) – Calciomercato.itIl viaggio di America di Giorgio Furlani ha un po’ mescolato le carte, ma Igli Tare e Fabio Paratici restano ancora in vantaggio per il ruolo di Ds. Poi sarà la volta dell’allenatore. In questi giorni, così, il profilo balzato in pole è quello di Massimiliano.Il club rossonero ha capito di avere bisogno di un tecnico pragmatico che possa riportare subito in alto una squadra, fatta di ottimi calciatori, che spesso, però, perde la bussola.