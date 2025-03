Lanazione.it - Acque Spa e la scuola. Il premio a Milano

"Acqua Buona" è il progetto che promuove l’uso dell’acqua di rubinetto nelle mense scolastiche al posto di quella in bottiglie. ll progettoTour, giunto alla sua ventitreesima edizione, offre percorsi didattici - laboratori e lezioni in classe, materiale didattico, visite agli impianti, gite ambientali – diversificati per scuole di ogni ordine e grado nei 55 comuni del Basso Valdarno: ed ha come obiettivo quello di scoprire “come funziona” l’acqua. Sono questi i due progetti con cuiSpa si è aggiudicata ilper la categoria "Progetti Scuole" a Top Utility, la manifestazione che ogni anno, sotto il patrocinio del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, analizza le performance delle principali cento società italiane nel campo dei servizi di pubblica utilità. Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini, al presidente diSpa Simone Millozzi, durante l’evento alla Camera di Commercio di