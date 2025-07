Cavalcata dell’Assunta 2025 Alessia Calì sarà la dama | L’abito storico è un sogno

Fermo, 17 luglio 2025 – La 44esima edizione della Cavalcata dell'Assunta ha la sua dama. Sarà la bella Alessia Calì a incarnare la bellezza femminile del Palio 2025, dopo che lo scorso anno aveva interpretato dama di contrada Campolege. Alessia, classe 2002, è studentessa di Scienze Giuridiche presso l'università di Macerata: i colori giallofucsia hanno rapito il suo cuore sin da bambina ovvero da quando mamma Rosalia e papà Tommaso trasmisero a lei e alla sorella maggiore Federica, l'amore per la vita di contrada: dopo aver sfilato come popolana e aver partecipato al gruppo dei tamburini, ha collaborato in molteplici modi mettendosi sempre a disposizione con dedizione e impegno.

