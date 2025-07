Recuperato un raro pezzo di storia dell’anime dopo 30 anni

Il mondo dell'animazione giapponese ha vissuto un momento di grande rilevanza con il ritorno di una versione iconica e controversa di un classico degli anni '80. La pellicola originale di Fist of the North Star, uno dei più influenti anime dell'epoca, è stata riscoperta dopo oltre trent'anni, grazie all'intervento di appassionati e collezionisti. Questo articolo analizza i dettagli riguardanti questa scoperta, le differenze tra la versione censurata e quella integrale, e il contesto storico della serie. la riscoperta della versione integrale di fist of the north star. una versione mai vista in 30 anni.

