Empoli, 17 luglio 2025 - “Sono tre anni che la scuola è ostaggio del cantiere. Da tre anni, nel periodo estivo, per lasciare spazio agli operai gli esami di Stato li facciamo nel plesso di via Fabiani dove il numero delle aule è limitato e non c’è posto per svolgere le altre attivitĂ . Anche questa estate la situazione si ripete: lavori dentro e fuori l’istituto e l’impossibilitĂ di organizzare l’avvio del prossimo anno scolastico. Ad oggi non so dove collocare le 62 classi, due in piĂą dello scorso anno. Lo dico francamente: a settembre non credo di essere in grado di aprire la scuola ”. Parla chiaro il dirigente dell’istituto superiore “ Fermi-Da Vinci ”, Gaetano Flaviano, che non intende piĂą scendere a compromessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantiere a scuola, la protesta del preside: “Ostaggio dei lavori, a settembre non riapro”

Italia, crolla solaio nel cantiere della scuola elementare: precipitano 6 persone

Scuola Buscaglia: cantiere pieno di errori in ritardo e alunni trasferiti altrove per un anno

Panico nel cantiere di una nuova scuola, sette operai feriti, uno è grave

Napoli Est, lavori in diverse scuole: tempi lunghi per cantieri e alunni da trasferire