Delitto di Garlasco caccia a Ignoto 3 Ora l’indagine si allarga | lente sugli amici di Chiara Poggi

Garlasco (Pavia) – Tra gli amici dell’indagato, fra i suoi vecchi compagni di scuola, ma anche tra le conoscenze della vittima e forse del fidanzato già condannato. Senza escludere chi può avere ‘contaminato’ il corpo o la garza usata per il tampone orale in sede di autopsia. Prosegue la caccia a Ignoto 3, o meglio la ricerca del ‘donatore’, ancora sconosciuto, del Dna maschile emerso nell’incidente probatorio dalle analisi genetiche della nuova indagine della Procura di Pavia sull’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007. Le operazioni peritali sono sospese, con la fase delle analisi sui reperti che si è conclusa (esaurendo il materiale da analizzare) con gli ultimi aggiornamenti ai consulenti delle parti comunicati martedì dalla genetista Denise Albani, che col dattiloscopista Domenico Marchigiani è incaricata come periti dalla Gip Daniela Garlaschelli, in attesa di un confronto tra gli stessi esperti e consulenti, che ci sarà probabilmente a inizio agosto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, caccia a Ignoto 3. Ora l’indagine si allarga: lente sugli amici di Chiara Poggi

In questa notizia si parla di: garlasco - caccia - ignoto - amici

Caso Garlasco, Nuove Indagini su Andrea Sempio: Perquisizioni e Caccia All’Arma del Delitto. - Gli inquirenti tornano a scavare nel passato per fare luce sull’omicidio di Chiara Poggi. Perquisizioni a Voghera, Garlasco e Tromello: nel mirino telefonini, computer e un possibile attizzatoio.

Garlasco, caccia alla prova regina: sarà acquisito anche il Dna delle cugine Cappa e degli amici. L’avvocato di Stasi: «Riscriviamo la storia» - Saranno acquisiti anche i Dna delle gemelle Cappa nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.

Delitto di Garlasco, oggi la battaglia dei periti: caccia al Dna di un’altra persona - Dopo la perquisizione a casa Sempio e il ritrovamento di un martello nel canale vicino alla casa della famiglia Cappa continua l’incidente probatorio: la svolta che si attende dagli esami di laboratorio

Continua la caccia a Ignoto 3 da parte degli inquirenti impegnati nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco Sarebbero stati acquisiti i registri di classe della scuola frequentata da Sempio, cosa è emerso: Vai su Facebook

Un profilo genetico maschile completo, rinvenuto sul cadavere di Chiara, potrebbe appartenere all’assassino o a un complice. La procura riparte dagli amici di Andrea Sempio, mentre si cerca tra soccorritori e tecnici un possibile responsabile della cont... Vai su X

Delitto di Garlasco, caccia a Ignoto 3. Ora l’indagine si allarga: lente sugli amici di Chiara Poggi; Delitto di Garlasco, è caccia all'ignoto 3: il dna verrà confrontato con 30 persone; Garlasco, per trovare il dna di Ignoto 3 tamponi ai conoscenti di Chiara Poggi: la differenza col caso di Yara.

Garlasco, la caccia a «Ignoto 3» è iniziata: si parte dai compagni di scuola di Andrea Sempio - Un profilo genetico maschile completo, rinvenuto sul cadavere di Chiara, potrebbe appartenere all’assassino o a un complice. Secondo panorama.it

Garlasco, il rebus “ignoto 3” e il nodo della contaminazione. Tamponi per operatori e persone del giro stretto di Chiara Poggi - In prima battuta va appurato se profilo genetico maschile individuato sulla garza sia o meno frutto di una contaminazione, come alcuni dei consulenti di parte danno per quasi certo. Scrive msn.com