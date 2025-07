Pm | due capi d' accusa per sindaco Sala

2.50 False dichiarazioni e induzione indebita a dare o promettere utilitĂ :sono i due capi d'accusa a carico del sindaco di Milano, Beppe Sala, nell'inchiesta su presunte irregolaritĂ urbanistiche. Per i Pm che ipotizzano il concorso in induzione indebita, legata al progetto sul grattacielo "Pirellino" promosso da Catella e Boeri, l'assessore Tancredi avrebbe fatto pressioni su Marinoni affinchĂ© esprimesse un parere favorevole. Le sollecitazioni sarebbero arrivate dopo le rimostranze fatte al sindaco Sala dagli stessi proponenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

