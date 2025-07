A Milano il Museo dei Quaderni di Scuola | Ci fanno scoprire noi stessi

Milano – “L’anno nuovo è iniziato da poco. Non sappiamo se sarĂ piĂą felice o triste di quello precedente, ma saremo noi, con le nostre azioni, a deciderlo”. Queste le riflessioni di un bambino genovese che, negli anni Settanta, scriveva uno dei suoi primi temi tra i banchi di scuola. La grafia racconta l’indecisione di chi ha da poco appreso l’arte della scrittura, ma il suo contenuto possiede la maturitĂ di chi ha vissuto mille vite. E quelle parole di oltre cinquant’anni fa, così fortemente attuali, sono conservate all’interno del “ Museo dei Quaderni di Scuola ”, un piccolo spazio nel cuore di Milano (in via Broletto) che custodisce diari, temi e lettere scritti da bambini e bambine tra la fine del 1700 e i primi anni 2000. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Milano il Museo dei Quaderni di Scuola: “Ci fanno scoprire noi stessi”

