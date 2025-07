Anche il sindaco Sala indagato nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano

Favori e tangenti per costruire in città , la Procura chiede sei arresti: coinvolti il costruttore Catella e l’assessore Tancredi. Indagato anche l’architetto Stefano Boeri. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Anche il sindaco Sala indagato nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

