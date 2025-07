Un chilo tra oro e monili preziosi | truffa da 80mila euro a un’anziana il 40enne resta in carcere

Lucca, 17 luglio 2025 – Emergono nuovi dettagli sull’uomo arrestato per truffa aggravata dalla minorata difesa dopo aver tentato il consueto raggiro del finto carabiniere ai danni di una signora di 95 anni, residente nelle colline della lucchesia. Il 40enne aveva già alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio, e adesso si trova nel carcere San Giorgio dopo essere stato beccato con le ‘mani nel sacco’ dalla polizia, nel pomeriggio di lunedì. Gli agenti della squadra mobile erano infatti intervenuti dopo la segnalazione di un tassista, insospettito da quell’uomo dal forte accento napoletano che aveva chiesto di essere accompagnato dalla stazione ferroviaria alla villetta della vittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un chilo tra oro e monili preziosi: truffa da 80mila euro a un’anziana, il 40enne resta in carcere

