Incendio a Pesaro il panico dei parenti in strada | Stai lì ora ti tirano fuori

Pesaro, 17 luglio 2025 – Arrivano alla spicciolata, gli occhi sbarrati, la bocca attaccata la telefonino, la voce trafelata. Sono i parenti di tutti i residenti, molti dei quali anziani, che abitano nel palazzo di via Vanzolini 18 invaso dal fumo proveniente dall' incendio scoppiato nel garage ( video ). pesaro cronaca 16 07 2025 incendio via vanzolini pesaro Marco Longhini, 49 anni, pesarese, è uno di loro. Da sotto parla in maniera molto concitata con la suocera Marinella, 67 anni, bloccata al terzo piano del palazzo. Cerca di calmarla, soprattutto, perchĂ© a giudicare dai toni si capisce che la donna è molto impaurita: "Mari rimani nella cameretta – gli dice Marco – ti avviso io quando è ora di uscire, stai tranquilla ti vengono a prendere.

