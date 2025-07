Ferrara, 17 luglio 2025 – Vent’anni di attività possono già definire storico un esercizio commerciale. Ma la storia dell’ Interspar di via Darsena è ormai al capolinea: e la chiusura, annunciata informalmente ai clienti ma definitiva probabilmente entro fine anno, non è un colpo solo per la catena della grande distribuzione, e per migliaia di clienti in cui spiccano residenti, anziani e tantissimi studenti. Per la galleria commerciale di Darsena City (mai in realtà decollata come per gli altri insediamenti in città ) la chiusura del supermercato rischia di avere un effetto domino, soprattutto sulle piccole attività del piano terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Supermercato Interspar a Ferrara: chiude il punto della Darsena