Blitz nella Valle del Ticino abbandono rifiuti | 6 aziende nei guai

Magenta (Milano) – Controlli serrati, multe salate e irregolarità ambientali sotto la lente: i Carabinieri forestali hanno intensificato le ispezioni nel cuore del Parco regionale della Valle del Ticino e nei comuni limitrofi, con un obiettivo: verificare il rispetto del regolamento regionale sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati di origine agricola. L’attività ha interessato in particolare la gestione degli effluenti zootecnici e il corretto stoccaggio del letame, da sempre tra le fonti più critiche di contaminazione ambientale. I risultati: sei aziende agricole, dislocate in diverse aree del parco e della cintura agricola, sono state sanzionate per un totale di 6mila euro, colpevoli di aver depositato cumuli di letame in modo irregolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it