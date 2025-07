Imposta di successione più semplice nuovo servizio con calcolo automatico

Per le successioni aperte dal 2025 la liquidazione non è più effettuata dall’ufficio, ma dal contribuente. Un nuovo applicativo indica il tributo dovuto direttamente nella dichiarazione. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Imposta di successione e donazione, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - Attraverso una circolare l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto della situazione sull’ imposta di successione e donazione.

Successione più semplice, a calcolare imposta è Agenzia Entrate - Dichiarazione di successione sempre più semplice: arriva sul sito dell' Agenzia delle Entrate l' applicativo aggiornato che calcola in automatico l' imposta da versare.

Dichiarazione di successione precompilata: servizio attivo dal 16 luglio - Al via il calcolo automatico dell’imposta di successione al momento della presentazione della dichiarazione. Segnala informazione.it

Dichiarazione di successione più semplice: imposta calcolata in automatico dall’Agenzia delle Entrate - Dal 2025 sono cambiate le regole per la dichiarazione di successione: grazie a un nuovo applicativo online, l'imposta viene calcolata automaticamente dal sistema dell'Agenzia delle Entrate. Come scrive msn.com