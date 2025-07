Ora Trump minaccia dazi sui farmaci E la Ue si spacca sul bilancio comune

Roma, 17 lugio 2025 – L'Europa non molla e continua a trattare sui dazi. Nonostante le bordate che arrivano, un giorno sì e l'altro pure, dal presidente americano, Donald Trump, che ieri è tornano alla carica annunciando, dal primo agosto, nuove tariffe per il settore farmaceutico e i semiconduttori. Nel frattempo, la Commissione europea cerca di riempire il suo "arsenale" finanziario e ha presentato all'Europarlamento un bilancio che prevede una spesa di 2mila miliardi nei prossimi sette anni. Dentro, ci sono non solo i fondi di coesione ma anche quello per la competitività di 451 miliardi. Ma andiamo con ordine.

