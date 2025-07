Agende chiuse il prof Scarfi e la risonanza attesa invano da mesi | Dovevamo fare aggiornamenti

Lodi – Lodigiano di 78 anni vittima della pratica dell e “agende chiuse“ “proibita da una legge del 2005”. L’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano interviene per fornire chiarimenti e un aggiornamento. Giovanni Scarfì, insegnante di Fisica in pensione soffre di iperplasia prostatica e aveva denunciato di non riuscire da oltre 7 mesi a ottenere una risonanza magnetica nucleare a 3 Tesla alla prostata. Il 78enne residente a Lodi, nel dicembre scorso, si era rivolto al Cup dell’Ospedale San Carlo di Milano. In quell’occasione era stato informato della sospensione delle prenotazioni per la RMN e che la visita non poteva essere prenotata in nessun altro ospedale milanese per “la chiusura delle agende di prenotazione fino a fine anno”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

