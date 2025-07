SPECIALE PIAZZA LIBERTA’ | le Istituzioni giuridiche e sanitarie continuano la guerra all’umanità

Le Istituzioni giuridiche e sanitarie continuano la guerra all’umanita. Puntata speciale di PIAZZA LIBERTÀ di mercoledì 16 luglio 2025. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - SPECIALE PIAZZA LIBERTA’: le Istituzioni giuridiche e sanitarie continuano la guerra all’umanitÃ

In questa notizia si parla di: speciale - piazza - istituzioni - giuridiche

Look at me like you love me - Guardami come se mi amassi, è il magnifico titolo di una mostra davvero speciale. Trenta opere di Jess T. Dugan artista americana transgender, in mostra alle Gallerie d'Italia di Milano in piazza della Scala dal 17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia. - N on è un caso che Look at me like you love me – Guardami come se mi amassi, la mostra di Jess T. Dugan inauguri il 17 maggio, infatti è l a giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia.

Una mattinata speciale per gli ospiti della casa di riposo Drudi: in Piazza col trenino per un caffè - Giovedì alcuni ospiti della Casa di Riposo “Drudi” di Meldola hanno vissuto una mattinata all’insegna della gioia e della condivisione, grazie a una piacevole uscita organizzata con il caratteristico trenino turistico.

Guardiola su De Bruyne: "Gli auguro tutto il bene. Va in una piazza speciale con uno degli allenatori più forti di tutti i tempi" - "A Kevin voglio non bene, di più. Questi anni non sarebbero stati possibili senza il suo contributo. È stata una decisione difficilissima, gli auguro tutto il bene, va in una piazza speciale con uno degli allenatori più forti al mondo di tutti i tempi".

Dottorato in Scienze Giuridiche Università di Milano Bicocca scadenza: 24 luglio 2025 consulta il bando su vocicostituzionali.org/dottorati iscriviti alla newsletter bit.ly/newslettervoci #vocicostituzionali #dirittocostituzionale #constitutionallaw #callfo Vai su Facebook

Le Giornate del Patrimonio 2025 nei tribunali e nelle istituzioni giuridiche di Parigi; All’UniMol il convegno su istituzioni giuridiche e mutamenti sociali; Le istituzioni chiave della prosperità nel Nobel per l’Economia 2024.

Istituzioni in piazza tra festa e contestazioni - la Repubblica - Presenti il sindaco Rosa Russo Iervolino, il prefetto Luigi Merolla, il prefetto Andrea de Martino, il cardinale Sepe, il presidente della ... Da repubblica.it

| Regione Lazio | AUTONOMIE LOCALI-PERSONE GIURIDICHE - Le associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, che operano nelle materie di competenza regionale e le cui finalità di esauriscono nell'ambito del territorio regionale, ... Lo riporta regione.lazio.it