Mosciolo | c’è il compromesso Chiusura della pesca anticipata | quando arriva lo stop

Ancona, 17 luglio 2025 – Mosciolo selvatico di Ancona e Portonovo: "La pesca resterà aperta per i pescatori professionisti fino al 15 agosto, di norma chiudeva ad ottobre e resterà interdetta per i privati ". Decisioni condivise e armonie di intenti sono il risultato unanime dell'incontro che si è svolto ieri in Regione, convocato dall'assessore alla Pesca, Andrea Maria Antonini in accordo con il sindaco Silvetti, cui hanno partecipato i membri della Consulta regionale della Pesca e quelli del tavolo tecnico voluto da Silvetti. La decisione di questo incontro era stata presa, la scorsa settimana, da Antonini all'indomani della riunione della Consulta che aveva stabilito, dopo due rinvii, per il 1 luglio, l'avvio della pesca del mitilo selvatico per i professionisti e il divieto per i privati.

