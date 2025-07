Urbanistica a Milano le pressioni in chat | Ci bocciate tutto Rischiamo la rottura

Milano – «Ci bocciate tutto, siete diventati di Potere al popolo », scriveva l’archistar Stefano Boeri all’ex dirigente comunale Giovanni Oggioni (foto, finito ai domiciliari nel marzo scorso ) lamentandosi per le valutazioni della Commissione per il paesaggio sull’operazine Pirellino, portata avanti con Coima. Un pressing che, infine, sarebbe arrivato anche ai piani piĂą alti, a Giuseppe Sala, con un messaggio WhatsApp al sindaco, il giorno prima di una seduta della Commissione paesaggio che doveva dare un parere sul progetto di riqualificazione battezzato come Torre Botanica. Progetto che, in seguito, è tramontato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

