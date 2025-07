Svolta Palazzo Carbonati smontati i ponteggi | nasce l’Hotel Prada

Arezzo, 17 luglio 2025 – Mette il turbo « l’hotel Prada ». «Finalmente Palazzo Carbonati respira. grande emozione per tutti noi e per i residenti che finalmente riammirano un palazzo bellissimo». Con queste parole il profilo social di Discover Arezzo mette in mostra le foto di Palazzo Carbonati dopo il restyling esterno. Il prestigioso palazzo di via degli Albergotti, un tempo sede della Procura, che era stato acquistato dall’immobiliare di Patrizio Bertelli, torna ad essere visibile in seguito allo lo smontaggio dei ponteggi che lo coprivano. Dopo un anno dall’acquisto infatti, era partito il cantiere per il recupero di questo edificio storico che si trova nel cuore del centro storico aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

