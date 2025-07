Discarica nel Rio Rovigo finalmente via libera ai volontari | Cai pronto a intervenire

Imola, 17 luglio 2025 ‚Äď Il tempo di restare a guardare, quando in realt√† si vorrebbe intervenire, √® finito. La sezione imolese del Club alpino italiano si mobilita per la pulizia del torrente Rovigo. E lo fa grazie a una ordinanza del sindaco di Firenzuola, che nei giorni ha dato finalmente il via libera a quanti vogliono dare un mano all‚Äôambiente. C‚Äô√® infatti una importante novit√†, per le associazioni di volontariato, desiderose di portare un contributo alle operazioni di bonifica del rio Rovigo, maggior affluente del fiume Santerno devastato all‚Äôinizio dello scorso marzo da una frana che aveva portato alla luce una discarica ‚Äėdimenticata‚Äô degli anni ‚Äô70, incredibilmente posizionata su un ripido pendio prospiciente il torrente, in territorio di confine tra i comuni di Firenzuola e Palazzuolo sul Senio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Discarica nel Rio Rovigo, finalmente via libera ai volontari: ‚ÄúCai pronto a intervenire‚ÄĚ

