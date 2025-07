Notte da incubo | scende dal treno aggredito a bottigliate Più in basso e moriva

Ravenna, 17 luglio 2025 – Doveva essere un normale rientro a casa, dopo una giornata di lavoro. E invece si è trasformato in un incubo, con un taglio al collo, 15 punti di sutura e la consapevolezza di essere scampato per un soffio a qualcosa di molto peggio. È la storia di un ragazzo di 29 anni, ravennate, laurea magistrale alla Bocconi e già al lavoro a Milano, vittima di una brutale aggressione martedì sera alla stazione di Cesena. Tutto inizia attorno alle 22.25. Il giovane viaggia a bordo di un Frecciarossa che avrebbe dovuto fermarsi a Forlì, dove lo stanno aspettando i genitori. Ma un guasto alla porta del vagone impedisce a lui e a un’altra passeggera di scendere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte da incubo: scende dal treno, aggredito a bottigliate. “Più in basso e moriva”

In questa notizia si parla di: incubo - notte - scende - treno

Tramvia, notte da incubo. Uomo entra in cabina: ‘sequestrata’ l’autista - Firenze, 28 aprile 2025 – Se l’è vista davvero brutta ma è stata brava a mantenere i nervi saldissimi chiamando la sala radio per chiedere aiuto e tirarsi fuori in pochi minuti da una situazione potenzialmente davvero pericolosa.

Lunetta Gamberini, torna l’incubo del piromane: 7 auto bruciate nella notte - Bologna, 26 maggio 2025 – Sette auto date alle fiamme e distrutte. È successo nella notte tra sabato e ieri, zona Lunetta Gamberini.

Notte da incubo in spiaggia: “Abbiamo bevuto e fumato, poi lui mi ha strappato i vestiti” - Rimini, 30 giugno 2025 – “Lui voleva fare sesso, mi sono rifiutata e mi ha strappato la maglietta”. È un racconto da incubo quello fatta da una ventenne riminese ai poliziotti.

Notte da incubo: scende dal treno, aggredito a bottigliate. “Più in basso e moriva”; Auto sotto il treno a Serra San Quirico: «Non vedevo nulla». Medico salvo, 6 ore per liberare i binari; Viaggio da incubo su Flixbus per un 19enne: Lasciato in strada sulla tangenziale di Bologna.

INCUBO Notte da incubo sul treno Bari-Foggia: passeggeri bloccati per sei ore tra disagi e rabbia - Una notte di calvario per decine di passeggeri a bordo del treno regionale partito da Bari e diretto a Foggia la sera del 10 luglio. Come scrive statoquotidiano.it

Notte da incubo per 50 viaggiatori lasciati a terra dal treno a Minturno - il treno è partito mentre stavamo arrivando in stazione a Minturno. Lo riporta ilmessaggero.it