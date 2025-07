Jannik Sinner clamorosa confessione di Cahill | Ho parlato con Djokovic

Uno snodo importante della carriera di Jannik Sinner è stato il torneo di Wimbledon del 2022, quando l'altoatesino ha perso nei quarti con il 7 volte campione Novak Djokovic, dopo essere stato in vantaggio di due set. Il suo coach era già l'australiano Darren Cahill, che ha rivelato cos'è successo: "Dopo quel match chiesi a Novak un colloquio: volevo sapere cosa pensasse di Jannik. Fu onesto, e brutale: gioca troppo piatto, è prevedibile, non varia abbastanza i colpi, tira forte ma so sempre in anticipo dove". Proprio da questo giudizio è partito il lavoro di Cahill con l'attuale numero uno del mondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, clamorosa confessione di Cahill: "Ho parlato con Djokovic"

