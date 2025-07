Vietato fare il bagno c’è una manta | bandiera rossa in spiaggia tutti fuori

Marina di Massa, 17 luglio 2025 – La bandiera rossa sventola nonostante il mare calmo: c’è una manta che gira tra la scogliera e la spiaggia ed è vietato fare il bagno, per non disturbarla. Succede nello specchio di mare antistante il centro don Gnocchi e il bagno Marchini dove da alcuni giorni è stato avvistato un esemplare di manta di notevoli dimensioni che si aggira in quella vasca racchiusa da una scogliera frangiflutti. Fa caldo, il mare attrae e la gente entra in acqua. Poi, il fischio del bagnino mette tutti in allarme: qualcuno è in pericolo? Non è così: fuori, tutti fuori! Dal mare liscio come l’olio spuntano le pinne scure del «gigante del mare» che salpa tranquillamente la vasca, da una parte all’altra, a un paio di metri dalla riva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

