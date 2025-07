Caporalato nella moda e ultras | Marcello Viola il procuratore che fa tremare Milano

Milano – I progetti di sviluppo immobiliare che hanno cambiato il volto di Milano, archistar e il business del mattone, gli affari sporchi della galassia ultrà di Inter e Milan e la p ulizia nelle curve di San Siro e nei club, lo sfruttamento del lavoro nella catena dei s ubappalti della logistica e dell’alta moda, le big tech e il Fisco. Inchieste che stanno toccando centri di potere nel capoluogo lombardo, portate avanti dalla Procura guidata da Marcello Viola. Il primo ’Papa straniero’ nell’arco di mezzo secolo, che non è cresciuto professionalmente al quarto piano del Palazzo di giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caporalato nella moda e ultras: Marcello Viola, il procuratore che fa tremare Milano

In questa notizia si parla di: milano - moda - caporalato - ultras

Milano, attiva la Ztl nel Quadrilatero della Moda: le vie con i divieti, le categorie escluse e le multe - Milano, 12 maggio 2025 – Al via da oggi, lunedì 12 maggio, la Ztl nel Quadrilatero della Moda, con i primi due mesi di pre-esercizio delle telecamere, periodo in cui gli occhi elettronici saranno utilizzati per verificare il corretto funzionamento di rilevazione automatica delle infrazioni, ma non sanzioneranno.

HalfPrice, il marchio polacco della moda si fa largo in Italia: aperto il primo punto vendita a Merlata Bloom Milano - Tutti in coda questa mattina 9 maggio 2025 al Merlata Bloom Milano per l’inaugurazione del primo negozio HalfPrice in Italia.

Benjamin Mascolo lascia Milano per tornare a vivere a Modena: «I tuoi locali alla moda li ho già visti. Meglio un bar, e gli amici di sempre» - Il cantante ha spiegato che, nonostante tutto ciò che le grandi città in cui ha vissuto gli abbiano offerto, nulla batte casa e l’autenticità che si respira tra le strade della sua città natale

Caporalato nella moda e ultras: Marcello Viola, il procuratore che fa tremare Milano; Ultras del Milan prendono d’assalto e distruggono un paninaro.

Milano. Sfruttamento lavorativo nell’ambito del ciclo produttivo dell’alta moda - una azienda operante nel settore dell’alta moda in quanto sarebbe ritenuta incapace di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo nell’ambito del ciclo produttivo ... Scrive ilmetropolitano.it

Alta moda e agevolazione colposa del caporalato: ancora un caso di amministrazione giudiziaria da parte del Tribunale di Milano - Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, decreto, 8 luglio 2025 Presidente dott. informazione.it scrive