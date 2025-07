Il supermanager nei guai. Pignataro paga 280 milioni. Si va verso l’archiviazione.

Bologna, 17 luglio 2025 – Dovrà pagare una cifra spropositata per chiudere i conti con il fisco, ma dal punto di vista penale, quello più delicato di tutta la storia, Andrea Pignataro può tirare un bel sospiro di sollievo. L’inchiesta per evasione fiscale a carico del secondo uomo più ricco d’Italia dopo Giovanni Ferrero, infatti, si dovrebbe chiudere a breve con un nulla di fatto. Già , perché la Procura nei giorni scorsi ha chiesto l’archiviazione del fascicolo che vedeva Pignataro indagato per omessa dichiarazione, un reato che prevede fino a cinque anni di carcere. L’accusa per il Paperone nato e cresciuto a Bologna era di non aver pagato le tasse, nel decennio dal 2013 al 2023, per circa mezzo milione di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

