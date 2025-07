Peg Perego sciopero contro i tagli | Serve un piano industriale

Arcore (Monza e Brianza) – “Serve un piano industriale, altrimenti questo è un suicidio assistito ”. Così Maurizio Bono, sindaco di Arcore, alla fine del summit con i sindacati sul destino della Peg Perego. Ieri, il secondo sciopero degli operai, dopo l’annuncio dei 95 licenziamenti che scatteranno il 1° ottobre. Corteo per le vie della cittĂ e tavolo in Comune in vista dell’incontro di oggi in Regione. Ma l’azienda non ci sarĂ . “La vertenza è tutta in salita – dicono Adriana Geppert della Fiom-Cgil Brianza e Gloriana Fontana della Fim-Cisl provinciale – non sono interessati a nuove prospettive e non vogliono un accordo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

