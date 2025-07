Alice e Lavinia lavoro e vita lontano dallo stress in Appennino | Qui troviamo la pace

Reggio Emilia, 17 luglio 2025 – In un’epoca in cui molti giovani guardano altrove per costruire il proprio futuro, due ragazze emiliane hanno deciso di puntare tutto sull’ Appennino. Lavinia Sancassiani e Alice Toni hanno poco più di vent’anni, ma idee chiare e un’energia contagiosa. Una vive a Modena, l’altra è cresciuta tra le colline reggiane, e insieme raccontano la loro storia di ritorno, radici e coraggio imprenditoriale. Lavinia ha 24 anni, abita in città ma da sempre è legata al borgo di Cerredolo di Toano, dove trascorreva le estati nella casa dei nonni. “Ogni volta che salivo in Appennino sentivo di essere nel posto giusto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it