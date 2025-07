Addio Neda una vita per il Montino Se ne va un pezzo della storia pisana

Pisa, 17 luglio 2025 – Addio Neda. Una vita passata dietro al bancone della storica pizzeria in via del Monte, dove ha lavorato con dedizione e passione sempre al fianco del suo amato Marcello. Se ne va un altro pezzo della storia pisana, Neda Antonacci, la “mamma“ del Montino, si è spenta serenamente all’età di 94 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari. Il suo nome è legato a doppio filo alla storia della città e, in particolare, a uno dei luoghi più simbolici del centro storico dove ancora oggi dai più piccoli fino agli anziani si fermano per un “quartino” di pisana o per una schiacchiatina con la cecina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio Neda, una vita per il Montino. Se ne va un pezzo della storia pisana

In questa notizia si parla di: neda - storia - vita - montino

