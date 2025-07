Nico Williams desideroso di fare la storia dopo aver rifiutato il Barcellona per il nuovo contratto di club di atletica

2025-07-16 22:34:00 Breaking news: Nico Williams ha raddoppiato il suo impegno per il club di atletica, riducendo l’interesse del Barcellona per continuare la sua carriera a Bilbao. La Spagna International, che ha svolto un ruolo chiave nel trionfo Euro 2024 di La Roja, ha attirato una forte attenzione quest’estate a causa di artisti del calibro di Barcellona, Bayern Monaco, Arsenal e Chelsea. Secondo quanto riferito, il Barcellona, in particolare, è stato preparato a innescare la sua clausola di rilascio di 58 milioni di euro nel tentativo di portare l’ala a Camp Nou, un anno dopo aver registrato per la prima volta il loro interesse. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: barcellona - nico - williams - club

Nico Williams-Barcellona, colpo di scena da non credere: svolta definitiva - Colpo di scena nella trattativa Nico Williams al Barcellona. L’esito della lunga telenovela di calciomercato, che pone le sue radici all’estate scorsa, ha dell’incredibile.

Athletic Bilbao Conferma i colloqui con Laliga con Jibe al capo di Barcellona LaPorta in mezzo a Nico Williams Saga - 2025-06-26 19:21:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Athletic Bilbao ha confermato di aver tenuto colloqui con Laliga in merito alle finanze del Barcellona e alla capacità di registrare nuovi giocatori tra i tentativi del club catalano di firmare Nico Williams.

Milan, può cambiare il mercato di Leao: il Barcellona sfida il Bayern per Nico Williams - Il Barcellona non si arrende per Nico Williams. Come riportato dal quotidiano catalano Sport, il direttore sportivo blaugrana Deco ha incontrato.

Una delle principali ragioni che hanno spinto Nico Williams a rifiutare il Barcellona è stato il timore di ritrovarsi nella stessa situazione di Dani Olmo, senza la garanzia di essere registrato. Il club avrebbe avuto due mesi di tempo, ma lo spagnolo voleva inserire Vai su Facebook

#Calciomercato | Niente @FCBarcelona per #NicoWilliams: l'esterno ha rinnovato con l'@AthleticClub fino al 2035 Vai su X

Niente Barcellona per Nico Williams: rinnovo e amore per l'Athletic; Clamoroso Nico Williams: niente Barcellona, ha rinnovato con l'Athletic Bilbao fino al 2035; Nico Williams resta all'Athletic Bilbao: no al Barcellona, lungo rinnovo e sale la clausola rescissoria.

Ufficiale: Nico Williams firma il rinnovo con l'Athletic Bilbao fino al 2035 - Prima l'annuncio dell'accordo, poi la firma al San Mamés: Nico Williams ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con l'Athletic Bilbao. Si legge su msn.com

Nico Williams resta all’Athletic Club: rinnovo fino al 2035 e clausola alzata a 87 milioni, niente da fare per il Barcellona - Nico Williams ha scelto il cuore: per lui niente Barcellona, resta all’Athletic Bilbao e firma un rinnovo di contratto fino al 20350 ... Segnala eurosport.it